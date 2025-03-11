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Жилой комплекс Nest One

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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Описание Описание
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ID: 25377
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Шайхантахурский район
  • Метро
    Tinchlik (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    51

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Новостройка Ташкента – Nest One

"Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планируют завершить в декабре 2021 года.
Жилой комплекс спроектирован в стиле модерн. Фундамент здания сделан по системе Barret, которая позволяет постройке выдержать землетрясение в 9 баллов. Фасадная система дома была рассчитана на основании проведенных испытаний по ветровым потокам. Продуманы системы пожарной безопасности, вентиляции. Собственная управляющая компания будет решать коммунальные, технические и бытовые вопросы комплекса.

Инфраструктура

Жилой комплекс расположен в Мирабадском районе по улице Батыра Закирова, на территории "Ташкент Сити". Это деловой центр города с парком, бутиками, кофейнями, бульваром, игровой зоной для детей. С верхних этажей открывается прекрасный вид на вершины снежных гор, красивый городской ландшафт и озеро.
Приобретая даже самую маленькую квартиру, владельцы получают доступ ко множеству разнообразных зон с комфортом 5-звездочного отеля. Жители смогут пользоваться различными зонами для укрепления здоровья и проведения интересного досуга в кругу семьи и соседей. Это спортивный зал, пилатес, бассейн, хамам, баня, боксерский ринг, бильярд, настольный теннис, кинозал, зал караоке, конференц-зал, большой зал для приемов, библиотека, игровая комната, обсерватория и другое. Для жителей огромного дома все будет в шаговой доступности.

Цены на квартиры в жилом комплексе Nest One

В комплексе спроектировано 746 квартир с количеством комнат от 1 до 4 и площадью 37-89 кв.м. Для всех желающих установят систему "умного дома". С помощью нее можно будет дистанционно регулировать все системы в доме. В доме установят камеры круглосуточного видеонаблюдения, будет работать служба безопасности.
Продажа квартир открыта в сентябре 2019 года. Для получения подробной информации от застройщика оставьте сообщение на нашем сайте или позвоните по указанному номеру.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Nest One
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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