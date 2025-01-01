ЖК Gulobod

Ташкент, Узбекистан

Новостройка Ташкента – Musaffo Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное и стильное жилье на благоустроенной территории в 127.000 квадратных метров. Он состоит из девяти 16-этажных корпусов. Для жильцов доступны наземные и подземные парковки. IP-домофоны, круглосуточная охрана и новейшая система видеонаблюдения обеспечат безопасность и комфорт. Для удобства жильцов в зданиях есть свой спортивный зал, рестораны и магазины. Инфраструктура Жилой комплекс расположен в одном из центральных районов города. Благодаря удобному расположению у одной из главных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Yunusobod 1.5 км. Дорога на транспорте займет всего 6 мин. Рядом находится много учебных заведений и центров. До ближайшей школы №58 всего 7 минут пешком. Также в шаговой доступности находятся: больницы, магазины, аптеки, детские сады, парки и кафе. Среди наиболее популярных мест рядом можно выделить: Трц Mega Planet, korzinka.uz, Универсам, продуктовый рынок. Цены на квартиры в комплексе Musaffo Жилой комплекс Musaffo предлагает 1, 2 или 3-комнатные квартиры в рассрочку и не только. Размер 1-комнатных квартир варьируется от 46 – 53 кв. м. Цены начинаются всего от 524.400.000 сум. 2-комнатные квартиры имеют площадь 67 квадратных метров. Цены на них стартуют от 765.900.000 сум. 3-комнатные квартиры по площади от 82 до 88 квадратных метров. Сдача запланирована на 2025.01.01 и вы еще успеете приобрести квартиру мечты! Для получения более подробной информации просьба обращаться к застройщикам.