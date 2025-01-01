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ЖК Gulobod

Ташкент, Узбекистан
от
11,00 млн сум
;
4
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О комплексе

“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенный в идеальном месте. В девятиэтажном комплексе планируется строительство дуплекс квартир. Это отличное предложение для тех, кто не может определиться с покупкой дома или квартиры. Такие варианты очень удобны для многодетных семей.

Инфраструктура ЖК “Gulobod”
Комплекс находится в 9 минутах ходьбы от метро Chorsu. В непосредственной близости расположен университет, школа, парк, торговый центр, детский сад и базар. Также, недалеко от комплекса находятся кинотеатры и музеи для культурного отдыха.

В центре двора можно увидеть небольшой фонтан, вокруг которого высажены декоративные деревья и цветы. Чтобы дети могли находиться под присмотром родителей, в самом комплексе организована игровая площадка. Есть подземная и надземная парковка, чтобы все автомобили могли разместиться без проблем.

Квартиры ЖК “Gulobod”
Камеры наблюдения установлены для обеспечения безопасности квартир и домовладельцев. Площадь квартир, в которых выполнен базовый ремонт, составляет от 39 м² до 120 м². На верхнем этаже находится мансарда. Компания создала для вас возможность платить фиксированную цену в рассрочку на 20 месяцев.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖК Gulobod
Ташкент, Узбекистан
от
11,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Застройщик
Silver Flex
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Застройщик
Silver Flex
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Farg'ona shahridagi  takrorlanmas loyihalardan birining asoschisi D-Mir House qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz uchun avtoturargoh Uzog'ingiz yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi turli savdo markazlar Va, albatta bolalar bog'chasi ham 100% pishig' g'ish Qurilish sanoatida eng yuqori bosimga ham bardoshli plitalar Konstruktiv elementlarning egilish va choʻzilishga mustahkamligini oshirish uchun poʻlat armaturalar. Shulardan so'ng ham D-Mir House uylarining ishonchliligida shubhangiz bo'lsa pastdagi raqamlarga qong’iroq qiling Aloqa uchun:
Застройщик
D-MIR HOUSE
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Застройщик
D-MIR HOUSE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Musaffo
Многоквартирный жилой дом ЖК Musaffo
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента – Musaffo Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное и стильное жилье на благоустроенной территории в 127.000 квадратных метров. Он состоит из девяти 16-этажных корпусов. Для жильцов доступны наземные и подземные парковки. IP-домофоны, круглосуточная охрана и новейшая система видеонаблюдения обеспечат безопасность и комфорт. Для удобства жильцов в зданиях есть свой спортивный зал, рестораны и магазины. Инфраструктура Жилой комплекс расположен в одном из центральных районов города. Благодаря удобному расположению у одной из главных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Yunusobod 1.5 км. Дорога на транспорте займет всего 6 мин. Рядом находится много учебных заведений и центров. До ближайшей школы №58 всего 7 минут пешком. Также в шаговой доступности находятся: больницы, магазины, аптеки, детские сады, парки и кафе. Среди наиболее популярных мест рядом можно выделить: Трц Mega Planet, korzinka.uz, Универсам, продуктовый рынок. Цены на квартиры в комплексе Musaffo Жилой комплекс Musaffo предлагает 1, 2 или 3-комнатные квартиры в рассрочку и не только. Размер 1-комнатных квартир варьируется от 46 – 53 кв. м. Цены начинаются всего от 524.400.000 сум. 2-комнатные квартиры имеют площадь 67 квадратных метров. Цены на них стартуют от 765.900.000 сум. 3-комнатные квартиры по площади от 82 до 88 квадратных метров. Сдача запланирована на 2025.01.01 и вы еще успеете приобрести квартиру мечты! Для получения более подробной информации просьба обращаться к застройщикам.
Застройщик
ART HOUSE
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Застройщик
ART HOUSE
Языки общения
Русский