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Современная Комфортная квартира в Центре 250 м

Ташкентский район, Узбекистан
от
16,64 млн сум
;
11 1
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О комплексе

Современная Комфортная квартира в Центре 250 м2. Минор. Анхор. Малика

Современная Новостройка класса Комфорт:
Вдоль набережной Анхор; мечеть MINOR; ТЦ Малика(Флешка)
Площадь: 250 м2
7-комнат; более 2-х сан узлов (раздельных) Проект модно изменить
Высотка из 22-х этажей
Прекрасный вид на город с птичьего полёта на минор, ташкент-сити, центр города
Состояние Коробка

Цена: 1 350 у.е. за м2
Подробнее:

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
22
Местонахождение новостройки
Ташкентский район, Узбекистан

Видеообзор многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м

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Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Ташкентский район, Узбекистан
от
16,64 млн сум
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