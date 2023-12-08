Современная Комфортная квартира в Центре 250 м2. Минор. Анхор. Малика
Современная Новостройка класса Комфорт:
Вдоль набережной Анхор; мечеть MINOR; ТЦ Малика(Флешка)
Площадь: 250 м2
7-комнат; более 2-х сан узлов (раздельных) Проект модно изменить
Высотка из 22-х этажей
Прекрасный вид на город с птичьего полёта на минор, ташкент-сити, центр города
Состояние Коробка
Цена: 1 350 у.е. за м2
Подробнее:
Дополнительно
Охрана
Бассейн
Тренажерный зал
Управляющая компания
Дом сдан
Индивидуальное отопление
Черновая отделка
Огороженная территория
Паркинг
Лифт
Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
22
Местонахождение новостройки
Ташкентский район, Узбекистан
Видеообзор многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
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Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей.
Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг.
Особенности жилого комплекса:
12-этажный + пентхаус
В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года
Цена квартиры за 1 м2 6.500.000
Кадастровый документ готов
Есть дома , которые можно оформить по субсидии.
У нас есть специальное предложение
Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев
Площадь квартиры:
2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2
3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
ЖК Boģidasht
Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.
Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику.
Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар»
Виды оплат:
При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра
Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Счетчики
Электрика до квартиры
Перегородки из Гипсокартона
Тип постройки:
Каркасно-ригельный, кирпич
межквартирные перегородки кирпич.
квартиры продаются без ремонта, коробка
Высота потолков 3,3 м
Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением
Инфраструктура:
-Парковка наземная и
-Удобное местоположение
-Детская площадка
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год