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Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower

Ташкент, Узбекистан
от
25,43 млн сум
;
20 1
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Шайхантахурский район
  • Метро
    Bunyodkor (~ 300 м)
  • Метро
    Milliy Bog (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

🏢Добро пожаловать в NRG U-Tower — ваш новый дом на вершине роскоши! Здесь каждый день начинается с захватывающих панорам города, которые открываются прямо из окон вашего пентхауса.

NRG U-Tower расположен в самом сердце делового района, обеспечивая легкий доступ к элитным магазинам, изысканным ресторанам и культурным достопримечательностям🔑

📌В NRG U-Tower вы можете найти все удобства : 

- Красивый холл с камином
- Удобные лифты 
- Детская игровая комната
- Свой спортзал
- Гостевая комната
- Коворкинг зона
- Духовная комната

🌟 NRG U-Tower — истинное воплощение элегантности и исключительности!

Опубликовано: 11.09.2024
Обновлено: 11.09.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

Видеообзор жилой комплекс ЖК NRG U-Tower

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25,43 млн сум
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Застройщик
Xonobod Avenue
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Языки общения
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
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