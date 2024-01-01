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ЖК Labzak Park City

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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7
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О комплексе

Удобное расположение в центре города
Park City Labzak располагается на пересечении улиц Лабзак и Зульфияханум в Шайхантахурском районе. В шаговой доступности находятся 5 детских садиков, более 4 школ, более 10 парков в округе, 450м до крупнейшего парка “Navruz”, а до сквера А. Тимура всего 8 минут на машине. Живите в зеленой зоне в центре города!

PARK CITY LABZAK — это уникальное событие для Ташкента. Созданный с вдохновением близостью парка
В отличие от своих аналогов в мире, символ желаемого комфорта Park City Labzak не просто предлагает жилое пространство, но и предлагает своим жителям философию жизни, о которой они мечтали и которую откладывали на долгое время. Удобное расположение в центре города
Park City Labzak располагается на пересечении улиц Лабзак и Зульфияханум в Шайхантахурском районе. В шаговой доступности находятся 5 детских садиков, более 4 школ, более 10 парков в округе, 450м до крупнейшего парка “Navruz”, а до сквера А. Тимура всего 8 минут на машине. Живите в зеленой зоне в центре города!

PARK CITY LABZAK — это уникальное событие для Ташкента. Созданный с вдохновением близостью парка
В отличие от своих аналогов в мире, символ желаемого комфорта Park City Labzak не просто предлагает жилое пространство, но и предлагает своим жителям философию жизни, о которой они мечтали и которую откладывали на долгое время.

Торговый центр и развлечения в Park City
На территории комплекса расположены 4 башни, где у каждой свои неповторимые виды на красоты города, многофункциональный торговый центр, включая рестораны, SPA с фитнес-зоной, развлекательные площадки для детей, подземный паркинг. Проект предусматривает дворы без машин, универсальную спортивную площадку с зоной воркаут и игровые пространства для юных жильцов.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Labzak Park City
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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