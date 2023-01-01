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U-TOWER / NRG

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
9
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О комплексе

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента.
Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции.

В наличии квартиры:
1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2
2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2
3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2

U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества.

— квартиры бизнес-класса;
— полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория;
— защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция;
— отделка из мрамора и алюминия;
— дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом;
— комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме;
— тренажёрный зал и фитнес-клуб;
— зелёный и тихий двор;
— одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами;
— смотровая площадка для жителей.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
26
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.5 – 67.6
Цена за м², UZS 31,16 млн – 47,75 млн
Цена квартиры, UZS 1,31 млрд – 3,11 млрд
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², UZS Цена по запросу
Цена квартиры, UZS 3,43 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Метро 400 м
Магазин 450 м
Торговый центр 1 000 м
Школа 550 м
Школа 660 м
Школа 710 м
Детский сад 640 м

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U-TOWER / NRG
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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