U-TOWER / NRG

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента.

Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции.



В наличии квартиры:

1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2

2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2

3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2



U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества.



— квартиры бизнес-класса;

— полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория;

— защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция;

— отделка из мрамора и алюминия;

— дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом;

— комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме;

— тренажёрный зал и фитнес-клуб;

— зелёный и тихий двор;

— одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами;

— смотровая площадка для жителей.



Имеется рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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Позвоните по номеру —

наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.