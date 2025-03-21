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Жилой комплекс "Charx Novza"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25411
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Шайхантахурский район
  • Метро
    Tinchlik (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Новостройка Ташкента – Charx Novza
Жилой комплекс Сharx Novza представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из двух кирпичных корпусов. Он имеет 12 этажей, потолки высотой 3.2 метра, а также черновую отделку. Будущие жильцы смогут оформить квартиру по своему вкусу. Комплекс располагается в Шайхонтохурском районе. Красивый фасад здания выполнен в белом цвете.
Во внутреннем дворике находится хорошо оборудованная детская площадка, workout зона, места для прогулок и занятием спорта. В подъездах есть IP-домофоны, которые обеспечат дополнительную безопасность.
Инфраструктура
Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, мечеть Сузук-Ота, Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои, Дворец Дружбы Народов, ТРЦ Samarqand Darvoza, базар Чорсу и другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.
Комплекс имеет общую площадь 2.000 кв. м. У территории комплекса есть собственная открытая парковка, на которой жильцы могут оставлять свои автомобили.
Для удобного и быстрого перемещения по городу имеется станция метро Novza. Дорога на транспорте займет всего 6 минут.
Цены на квартиры в комплексе Charx Novza
Сдача объекта назначена на 2025.01.01. Всего представлено 9 разных планировок квартир. В некоторых имеются открытые террасы с видом на город. Среди предложенных вариантов:
1-комнатые квартиры от 31 до 37 квадратных метров. Цена стартует от 429.000.000 сумов.
2-комнатные квартиры от 48 до 63 кв. м. Цены на них начинаются от 654.500.000 сумов.
3-комнатные квартиры от 70 до 86 квадратных метров. Их стоимость начинается от 957.000.000 сумов. 4-комнатые квартиры 121 кв. м. И стартовая цена 1.665.125.000 сумов.
Для уточнения деталей и получения более подробной информации просьба связываться с застройщиком.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "Charx Novza"
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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