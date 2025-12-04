  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Андижан
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Андижан

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Шурбулак, Узбекистан
от
$595
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.  Развлечения на территории …
Застройщик
REVEREM HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Показать все Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Шурбулак, Узбекистан
от
$483
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства. С 10 этажами тщательно спро…
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК RAYONA 2018
Жилой комплекс ЖК RAYONA 2018
Жилой комплекс ЖК RAYONA 2018
Жилой комплекс ЖК RAYONA 2018
Жилой комплекс ЖК RAYONA 2018
Кушарык, Узбекистан
Цена по запросу
Андижане новые проект RAYONA квартиры готовые заселению, для тех кто хочет купить по минимальной цене есть вариант катлована. На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. …
Застройщик
RAYONA 2018
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
от
$475
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Дет…
Застройщик
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Дамарык, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе оче…
Застройщик
SHODLIK GRAND BUILDINGS
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Каратут, Узбекистан
Цена по запросу
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса…
Застройщик
"ТОЖМАХАЛ"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Эмир
Жилой комплекс Эмир
Жилой комплекс Эмир
Каратут, Узбекистан
от
$563
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни. 10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает в…
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Каратут, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR  – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, с…
Застройщик
MUHTASHAM UYLAR
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Шурбулак, Узбекистан
от
$712
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
ЖК Yangi Hayot О жилом комплексе  Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.  Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным о…
Застройщик
REVEREM HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Показать все Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Шурбулак, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
От Компании "MILLIARD HOUSE" супер предложение В центре Города Андижана начало строится новостройка это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.  Ежемесячно плати…
Застройщик
Milliard House
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
