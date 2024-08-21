Квартира в новостройке "ЖК TOJMAHAL"

Ташкент, Узбекистан

Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из травертина и отточенто, большого благоустроенного зеленого двора и богатой инфраструктурой для комфортного проживания жильцов, которая выделяет этот проект среди других. Все квартиры буквально наполнены светом благодаря панорамным окнам. Для автовладельцев в комплексе «Charx Novza» спректирован подземный и наземный паркинг на 150 автомобилей. В целях обеспечения безопасности жильцов и имущества комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также во дворе комплекса есть детская площадка и спортивные площадки для развлечения маленьких жильцов, а для взрослых имются тренажеры. Каждый подъезд оборудован 2-мя современными лифтами (грузовой и пассажирский) и сканерными домофонами. Жилой комплекс «Charx Novza» будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Жилой комплекс "Charx Novza" - совершенное сочетание инфраструктуры и удобств для жителей! В сфере строительства новых жилых объектов появилась настоящая жемчужина, где под инфраструктурой подразумевается не просто слово, а обязательство обеспечить удобство и комфорт будущим жильцам. Этот проект не только уделяет внимание внешнему облику зданий, но также создает идеальное пространство внутри двора для вашей жизни. Инфраструктура ЖК "Charx Novza" Развитая транспортная система и разнообразие магазинов делают жизнь в городе еще более удобной и насыщенной. Современные строения должны быть не просто зданиями, а настоящими микрогородами с развитой инфраструктурой. Первые два этажа предназначены для коммерческих помещений, а на двенадцатом этаже расположена терраса. Застройщики предлагают не только стильные фасады, но и уютные внутренние дворы. Это место, где каждый житель может наслаждаться свежим воздухом, играть с детьми и общаться с соседями. Зеленые насаждения, детские площадки, уютные скамейки превращают наши дворы в настоящие зоны отдыха. Рядом с комплексом находятся торговый центр, учебные заведения, семейная поликлиника, станция метро и Чорсу базар. Квартиры ЖК "Charx Novza" В комплексе планируется строительство квартир от 1 до 5 комнат с площадью от 30 до 104,4 кв. м. Цена одного квадратного метра начинается с 6 800 000 сум. Предоставляется возможность оформить рассрочку на 24 месяц, при первоначальном взносе 30%.