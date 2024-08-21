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Квартира в новостройке "ЖК TOJMAHAL"

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
;
11
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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Андижан

О комплексе

О жилом комплексе

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL"
был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.  

Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL" 

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами.

Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2

Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Андижан, Узбекистан
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Квартира в новостройке "ЖК TOJMAHAL"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
BM GROUP
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Застройщик
BM GROUP
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Кызкалдок, Узбекистан
от
7,62 млн сум
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах! Не имеется ипотека и субсидии Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат). ?Cавдо офиси геолокацияси  (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)? Жилой комплекс "MEHNAT"
Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
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Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений! Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир. На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизни для вас и вашей семьи: — Квартиры площадью от 41 м² до 74,2 м²; — Безопасная детская площадка; — Наземные и подземные паркинги; — Безопасный экодвор и зоны отдыха; — зеленые зоны площадью 160 га; — Камеры круглосуточного наблюдения; — Развитая инфраструктура. Адрес: г. Чирчик, 9 - малый микрорайон. Ориентир: АТС 998 99 220 44 44 998 55 900 09 09
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
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Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Языки общения
Русский
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