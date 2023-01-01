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ЖК Yangi Hayot

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК Yangi Hayot

О жилом комплексе 

Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья. 
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других.
Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса.

Инфраструктура

Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.

Локация 
Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК Yangi Hayot
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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