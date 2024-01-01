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ЖК RAYONA 2018

Андижан, Узбекистан
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О комплексе

Андижане новые проект RAYONA квартиры готовые заселению, для тех кто хочет купить по минимальной цене есть вариант катлована. На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.                                      Название:  ЖК RAYONA 2018
Цена: от 400 $ - 450 $ 
Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата
Срок сдачи: 4 квартал 2025 года
Отделка: Пред-чистовая
Тип строения: Газоблок
Количество этажей: 8 этажный
Количество лифтов: 1 лифт в одном подъезде.
Квартиры от 62,50 -до  87,27 кв.м
Класс : Комфорт класс
Закрытая территория
Охраняемый двор

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК RAYONA 2018
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2025
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Застройщик
Binar Group
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Застройщик
Binar Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Застройщик
Modera Towers
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Застройщик
Modera Towers
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи этажей. Территория комплекса озеленена деревьями и газоном, поставлены скамейки. А во дворе оборудована игровая площадка, где дети могут безопасно проводить время на свежем воздухе. Также, предусмотрены парковочные места для жильцов и их гостей. Инфраструктура Жилой комплекс построен в Мирабадском районе столицы. Он окружен развитой инфраструктурой и обеспечивает доступ к удобной транспортной развязке. Рядом расположены два детских сада, а до ближайшей школы можно добраться пешком за несколько минут. Супермаркет, кафе, ателье, парикмахерская, аптеки и поликлиника – все необходимые товары и услуги находятся в шаговой доступности. Цены на квартиры в Yangi Qo'yliq Застройщик предлагает комфортабельные жилые помещения площадью от 31 до 84 квадратных метров по привлекательным ценам и удобным способам оплаты. В продаже доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры, которые будут предоставлены своим владельцам с чистовой отделкой. Высота потолков в них составляет 3,2 метра, что дает ощущение настоящего простора. Цены на квартиры начинаются с 337 000 000. Также есть возможность оформить рассрочку.
Застройщик
MAJESTIC BUILD
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Застройщик
MAJESTIC BUILD
Языки общения
Русский