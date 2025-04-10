Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.uz использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL"
был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Дизайн жилого комплекса…
1
Рекомендовать
Застройщик
"ТОЖМАХАЛ"
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
От Компании "MILLIARD HOUSE" супер предложение
В центре Города Андижана начало строится новостройка это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.
Ежемесячно плати…
1
Рекомендовать
Застройщик
Milliard House
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе оче…
1
Рекомендовать
1
Застройщик
SHODLIK GRAND BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
ЖК Yangi Hayot
О жилом комплексе
Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным о…
2
Рекомендовать
Застройщик
REVEREM HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства.
С 10 этажами тщательно спро…
Рекомендовать
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс в центре города.
Это первый проект в городе Андижане
Название: ЖК OLD CITY
Цена: от 7 200 000 сум
Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата
Количество этажей: 10-16 этажный
Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м
Закрытая территория
Охраняемый двор
Дет…
1
Рекомендовать
Застройщик
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Развлечения на территории …
1
Рекомендовать
Застройщик
REVEREM HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Андижане новые проект RAYONA квартиры готовые заселению, для тех кто хочет купить по минимальной цене есть вариант катлована. На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. …
Рекомендовать
Застройщик
RAYONA 2018
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR
– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.
Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.
В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, с…
Рекомендовать
Застройщик
MUHTASHAM UYLAR
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни.
10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает в…
1
Рекомендовать
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz