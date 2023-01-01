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Эмир

Андижан, Узбекистан
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О комплексе

Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни.

10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает варианты размещения на любой вкус и стиль жизни. От современных квартир до просторных домов, мы предлагаем различные планировки для удовлетворения ваших потребностей.

На территории комплекса удобно расположена домофонная система, обеспечивающая вашу безопасность и комфорт. Эта функция обеспечивает безопасный контроль доступа, обеспечивая душевное спокойствие и безопасность для вас и вашей семьи.

Emir был разработан с заботой о семьях. На территории комплекса вы найдете школу и детский сад, что позволит вашим детям получить качественное образование. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и наслаждайтесь близостью к учебным заведениям.

Также в районе "Эмир" есть автостоянки и гаражи, обеспечивающие удобную и безопасную парковку для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши транспортные средства хорошо защищены на территории жилого комплекса.

Эмир, расположенный по адресу ул. Лермонтова, 2/6, предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающие современный стиль жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность.

  Познайте очарование домов разных размеров вместе с «Эмир» в Андижане. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней, уютный дом с 2-x спальнями, просторный дом с 3-x спальнями или просторный дом с 4-x спальнями, у нас есть идеальный дом для вас.

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в Emir и обезопасить свой новый дом в этом оживленном районе.

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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Эмир
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2023
Застройщик: SALOM NURAFSHON ART CITY
Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
Жилой квартал Новостройка с гибридной рассрочкой
Жилой квартал Новостройка с гибридной рассрочкой
Ташкент, Узбекистан
от
288,75 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Modern Hause
  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House   Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум Телефон для справок : Феруза
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Ташкентский район, Узбекистан
от
348,00 млн сум
Застройщик: Xon Saroy
Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.