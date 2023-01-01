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ЖК SHODLIK GRAND HOUSE

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей.

Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг.

Особенности жилого комплекса:

12-этажный + пентхаус
В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года

Цена квартиры за 1 м2 6.500.000

Кадастровый документ готов
Есть дома , которые можно оформить по субсидии.
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Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев

Площадь квартиры:
2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2
3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан

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ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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