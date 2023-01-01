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ЖК "Сокин Сити"

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

О жилом комплексе

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. 

Развлечения на территории жилого комплекса

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии.

Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева.
Ориентир:  улица Навруз Молл.

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК "Сокин Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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