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ЖК Star House Andijon

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства.

С 10 этажами тщательно спроектированных жилых помещений Star House Andijan предлагает широкий выбор вариантов жилья для удовлетворения различных потребностей и предпочтений. Ищете ли вы уютный 1-x комнатный дом или просторный 2-x комнатный дом, наш жилой комплекс найдет для вас идеальный дом.

В "Star House Andijan" мы уделяем первостепенное внимание вашей безопасности. С установленной системой внутренней связи вы можете быть уверены, что доступ в комплекс контролируется и ограничивается, обеспечивая спокойствие вам и вашим близким.

Поддерживать активный образ жизни легко с нашими спортивными залами, где жители могут заниматься различными развлекательными мероприятиями и поддерживать себя в форме. Наслаждайтесь удобством наличия фитнес-центров в самом жилом комплексе.

Семьи оценят близость школы и детского сада, что обеспечивает легкий доступ к качественному образованию для детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство того, что образовательные учреждения находятся всего в двух шагах от вас.

Парковка и гаражи доступны в "Star House Andijan", предоставляя удобные парковочные решения для жителей и их гостей. Ваши автомобили будут в целости и сохранности на территории жилого комплекса.

Расположенный на улице Навбахор, "Star House Andijan" предлагает новые дома и апартаменты в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Это ваша возможность стать частью динамичного сообщества и пользоваться всеми преимуществами жизни в этом популярном районе.

Откройте для себя очарование новых домов в Андижане в "Star House Andijan". Окунитесь в комфортный и стильный образ жизни в жилом комплексе, спроектированном с учетом ваших потребностей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных единицах и обеспечить дом своей мечты в этом исключительном комплексе.

Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК Star House Andijon
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Цена по запросу
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Многоквартирный жилой дом Конечка
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от
203,00 млн сум
Площадь 54–84 м²
16 объектов 16
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Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
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Застройщик: SADAF HOUSE
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.