  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК "OLD CITY"

ЖК "OLD CITY"

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс в центре города.

 

Это первый проект в городе Андижане

 

Название:  ЖК OLD CITY

Цена: от 7 200 000 сум

Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата

Количество этажей: 10-16 этажный

Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м

Закрытая территория

Охраняемый двор

Детский сад

 

Описание:

 

О жилом комплексе

 

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. 

 

Развлечения на территории жилого комплекса

 

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

 

Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"

 

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Неом Товер"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Solaris Residential
Ташкент, Узбекистан
от
438,90 млн сум
Вы просматриваете
ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "ТОЖМАХАЛ"
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"  Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потребности. Инвестируйте в новую квартиру или дом в «KISLOROT HОUSE» и почувствуйте себя воплощением стиля и комфорта. Подробнее об инфраструктуре Строительная компания "XOJIAKBAR MEGA QURILISH"MCHJ  заботится о вашем комфорте и безопасности. Жилой комплекс оборудован вместительной автостоянкой под камерами видеонаблюдения. Также по остальной территории установлены камеры и работает охрана. Большие зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также детская площадка с красочными игровыми конструкциями обеспечат всей семье веселый досуг. Лифты в подъездах  работают бесшумно. Квартиры в новостройке В 11-этажном здании расположились апартаменты от одного до четырех комнат. Отделка квартиры под ключ. В каждой квартире установлены пластиковые окна с двухслойным стеклопакетом, стальные входные двери и двухконтурная автономная система отопления. Высота потолков в домах – 3 метра. Квартиру вы можете купить, оформив беспроцентную рассрочку. 
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: My House Company
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме.  ЖК Sirojiddin stroy 1 достойное место для ваших желаний.