ЖК MUHTASHAM UYLAR

Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR

– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м.

3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м

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