Андижан, Узбекистан

О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81