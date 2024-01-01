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"ТОЖМАХАЛ"

Андижан Бозор кучаси 1
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"ТОЖМАХАЛ"
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:41
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
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Новостройки
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Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"  Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81
Застройщик
"ТОЖМАХАЛ"
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Застройщик
"ТОЖМАХАЛ"
Языки общения
Русский
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Хожиакбар Мадхамович
Хожиакбар Мадхамович
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский
AZIMUT-MIG
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Русский