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Milliard House

Andijon shahar, ECO park bog'i ro'parasida.
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Milliard House
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
От Компании "MILLIARD HOUSE" супер предложение В центре Города Андижана начало строится новостройка это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.  Ежемесячно платите по 380$ рассрочка на 60 месяцев. Успейте приобрести и позвоните по номерам 
Застройщик
Milliard House
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Застройщик
Milliard House
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Русский, Oʻzbekcha
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Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
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