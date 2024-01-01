Андижан, Узбекистан

Андижане новые проект RAYONA квартиры готовые заселению, для тех кто хочет купить по минимальной цене есть вариант катлована. На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Название: ЖК RAYONA 2018 Цена: от 400 $ - 450 $ Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Срок сдачи: 4 квартал 2025 года Отделка: Пред-чистовая Тип строения: Газоблок Количество этажей: 8 этажный Количество лифтов: 1 лифт в одном подъезде. Квартиры от 62,50 -до 87,27 кв.м Класс : Комфорт класс Закрытая территория Охраняемый двор