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BM GROUP

"Toshkent shahri, Shayxontohur tumani OLIM XOJAEV MFY, QURILISH KO'CHASI, 9-UY "
;
BM GROUP
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Застройщик
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Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Ташкент, Узбекистан
от
8,00 млн сум
Современный новый городок, состоящий из 12-16-этажных домов, строится на улице Янги Шоштепа Юнарик, Сергелийского района. Общее количество квартир – 1000. Первый этаж комплекса отведен под коммерческие помещения. На 17 этаже 16-ти этажного дома расположены террасы пентхаусов с прекрасным видом на город Ташкент. Планируется построить детскую площадку, спортивные площадки, тренажеры  для взрослых, а также автостоянки во дворе. В целях обеспечения высокого уровня комфорта жителей комплекса каждый подъезд оборудован 1 грузовым лифтом + 1 пассажирским лифтом, отвечающим современным стандартам безопасности и качества. ЖК «Yangi qo’shnilar» будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года. Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и определенно развиваемся.
Застройщик
BM GROUP
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Застройщик
BM GROUP
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Русский
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Ташкент, Узбекистан
от
7,00 млн сум
Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из травертина и отточенто, большого благоустроенного зеленого двора и богатой инфраструктурой для комфортного проживания жильцов, которая выделяет этот проект среди других. Все квартиры буквально наполнены светом благодаря панорамным окнам. Для автовладельцев в комплексе «Charx Novza» спректирован подземный и наземный паркинг на 150 автомобилей. В целях обеспечения безопасности жильцов и имущества комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также во дворе комплекса есть детская площадка и спортивные площадки для развлечения маленьких жильцов, а для взрослых имются тренажеры. Каждый подъезд оборудован 2-мя современными лифтами (грузовой и пассажирский) и сканерными домофонами. Жилой комплекс «Charx Novza» будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Жилой комплекс "Charx Novza" - совершенное сочетание инфраструктуры и удобств для жителей! В сфере строительства новых жилых объектов появилась настоящая жемчужина, где под инфраструктурой подразумевается не просто слово, а обязательство обеспечить удобство и комфорт будущим жильцам. Этот проект не только уделяет внимание внешнему облику зданий, но также создает идеальное пространство внутри двора для вашей жизни. Инфраструктура ЖК "Charx Novza" Развитая транспортная система и разнообразие магазинов делают жизнь в городе еще более удобной и насыщенной. Современные строения должны быть не просто зданиями, а настоящими микрогородами с развитой инфраструктурой. Первые два этажа предназначены для коммерческих помещений, а на двенадцатом этаже расположена терраса. Застройщики предлагают не только стильные фасады, но и уютные внутренние дворы. Это место, где каждый житель может наслаждаться свежим воздухом, играть с детьми и общаться с соседями. Зеленые насаждения, детские площадки, уютные скамейки превращают наши дворы в настоящие зоны отдыха. Рядом с комплексом находятся торговый центр, учебные заведения, семейная поликлиника, станция метро и Чорсу базар. Квартиры ЖК "Charx Novza" В комплексе планируется строительство квартир от 1 до 5 комнат с площадью от 30 до 104,4 кв. м. Цена одного квадратного метра начинается с 6 800 000 сум. Предоставляется возможность оформить рассрочку на 24 месяц, при первоначальном взносе 30%.
Застройщик
BM GROUP
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Застройщик
BM GROUP
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Русский
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Русский
UPM
Узбекистан, Uzbekistan Karakalpakstan
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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