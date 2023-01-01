Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье! У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"! Вы можете стать счастливым обладателем квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку. Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения. Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры "Nur Hayat" — лучший выбор на будущее! Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам, указанным ниже! Для дополнительной информации: 78 147 50 50