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NUR HAYAT NEW CLASSIC

Toshkent shahri, Yashnobod tumani O'RTA MASJID MFY, OHANGRABO DAXASI, 92-UY, 30-XONA
;
NUR HAYAT NEW CLASSIC
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Веб-сайт
nurhayat.uz
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NUR HAYAT NEW CLASSIC
Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье! У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"!  Вы можете стать счастливым обладателем  квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку. Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения. Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры "Nur Hayat" — лучший выбор на будущее! Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам, указанным ниже! Для дополнительной информации: 78 147 50 50
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.