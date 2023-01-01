Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье!
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Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом
Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения.
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.