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Oxygen Development

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani YANGI SERGELI, 23-UY
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Oxygen Development
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
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Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Уртачирчикский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Oxygen Development
O2 Development - это надежный застройщик, который уже более четырех лет успешно работает на рынке недвижимости. За это время "O2 Development" заслужила репутацию инновационного и профессионального разработчика, ориентированного на создание комфортных и экологически устойчивых жилых пространств. Наша компания стремится к вдохновению и инновациям в мире недвижимости. Наша цель - не просто строить здания, а создавать среду, в которой наши клиенты могут реализовывать свои мечты и жить полной жизнью. Мы постоянно исследуем новые технологии и лучшие практики в сфере строительства, чтобы обеспечивать выдающееся качество и надежность. Мы гордимся тем, что с каждым нашим проектом мы делаем мир немного лучше и комфортнее для наших клиентов. Мы создаем места, где счастье и гармония становятся реальностью. "O2 Development" - это не просто разработчик недвижимости. Мы - это ваш партнер в создании будущего, ваш надежный путеводитель в мире комфорта и инноваций. Офис продаж. г.Ташкент, Сергелийский район, улица Янги Сергели Ориентир: Авторынок. График работы: с 9:00 - 20:00 (Пн-Пт) с 9:00 - 18:00
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.