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Жильё в Узбекистане

Ташкент
9372
Ташкентская область
1471
Самарканд
346
город Самарканд
346
Бухара
209
Бухарская область
209
Навои
37
Кибрай
10
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10 151 объект найдено
Дом 5 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 2 699 м²
Количество этажей 1
Земельный участок ровной формы под слом вдоль дороги для застройщиков с кадастром. Общий раз…
794,61 млн сум
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 7/9
Квартира продается Адрес Куйлук центр возле ТЦ Компос .7 этаж 3х комнатных квартира, можно и…
855,75 млн сум
Дом 2 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Яшнабод тумани Янгиобода 3 сотхлик ховли спалный зал ва катта ошхона санузель ичида килинган…
1,04 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Hovli sotiladi 4 sot 4 xona 1 xol (4x7) 3 ta san uzel 1 oshxona. suvoq qilingan, elektr siml…
2,43 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Uy sotiladi srochna yashnabot rayonada 5 xona 3.7 sotik iptotekagayam beriladi oladganla bosa
1,59 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада  #Янги участок сотилади           • 4 сотих! 7 хона! …
2,87 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада   #Янги евродом сотилади          •  8 сотих! 7 хона! …
4,28 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
••• Тошкент тумани, Хожиота маҳалласида #участка сотилади • 4 сотих, 5 хона, 1та холл, 1та …
1,41 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада   #Янги евро уй сотилади          •  2,3 сотих! 6 хон…
1,96 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани! Гулистон махалада   #Янги евро участка сотилади          •  4,5 сотих! 5…
1,93 млрд сум
Дом 11 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани, Юқори Хасанбой маҳалласида #участка сотилади • 6 сотих, 11 хона • Уй пиш…
3,12 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
••• Қибрай тумани! Обод махалада   #Янги евро участка сотилади          •  2 сотих! 5 хона!…
1,41 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
••• Қибрай тумани! Обод махалада   #Янги янги участка сотилади          •  3,2 сотих! 7 хо…
2,14 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани, обод махаллада #Янги евро участка сотилади            • 2,7 сотих, 5 хон…
1,41 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
••• Қибрай тумани! Унгқурғон махаллада #Янги участка (каропка холатда) сотилади (5та ёнма …
1,47 млрд сум
Дом 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
• Қибрай тумани! Обод махалада   #Янги евро участок сотилади          •  3 сотих! 4 хона! 1…
1,53 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани! Обод махаллада   #Янги участка сотилади          •  3 сотих! 4 хона! 1та…
1,47 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада   #Янги евро участок срочно сотилади          •  4 со…
1,71 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада   #Янги евро участок срочно сотилади          •  4 сот…
2,87 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани! Гулистон Махалласида #Евро уй сотилади    • 4 сотих , 5 хона, 1 та ошхо…
1,59 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
••• Тошкент тумани! Хожиота   махаллада   #Участка сотилади          •  4 сотих! 6 хона! 1т…
1,53 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Евро участка сотилади • 2,3 сотих , 6 хона, 1та о…
1,96 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
•••  Тошкент тумани! Хожиота махаллада   #Янги евро участка сотилади          •  4 сотих! 7…
2,32 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Тутзор махалада   #Янги евро участка сотилади          •  3,2 сотих! 6 …
2,45 млрд сум
Дом 6 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
••• Қибрай тумани! Парвоз махалада   #Евро участок срочно сотилади           • 3 сотих , 6 …
2,18 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
•••  Тошкент тумани! Парвоз махаллада   #Участка сотилади          •  2,11 сотих! 5 хона, 1…
317,85 млн сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Янги евродом сотилади • 8 сотих , 7 хона, 1та ошх…
4,28 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
••• Қибрай тумани! Обод махалада   #Янги участок евро ремонт холатда сотилади   • 2 сотих! …
1,41 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани! Гулистон махаллада   #Участка сотилади          •  5 сотих! 5 хона! 1та …
1,47 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги 2та ёнма ён участка сотилади • 4 сотих! 7 …
2,57 млрд сум

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