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10 151 объект найдено
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Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
2 699 м²
1
Земельный участок ровной формы под слом вдоль дороги для застройщиков с кадастром. Общий раз…
794,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
7/9
Квартира продается Адрес Куйлук центр возле ТЦ Компос .7 этаж 3х комнатных квартира, можно и…
855,75 млн сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
3 м²
1
Яшнабод тумани Янгиобода 3 сотхлик ховли спалный зал ва катта ошхона санузель ичида килинган…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
4
200 м²
2
Hovli sotiladi 4 sot 4 xona 1 xol (4x7) 3 ta san uzel 1 oshxona. suvoq qilingan, elektr siml…
2,43 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
5
4 м²
1
Uy sotiladi srochna yashnabot rayonada 5 xona 3.7 sotik iptotekagayam beriladi oladganla bosa
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
400 м²
2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Янги участок сотилади • 4 сотих! 7 хона! …
2,87 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
800 м²
2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Янги евродом сотилади • 8 сотих! 7 хона! …
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
400 м²
1
••• Тошкент тумани, Хожиота маҳалласида #участка сотилади • 4 сотих, 5 хона, 1та холл, 1та …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
250 м²
2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги евро уй сотилади • 2,3 сотих! 6 хон…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
450 м²
1
••• Қибрай тумани! Гулистон махалада #Янги евро участка сотилади • 4,5 сотих! 5…
1,93 млрд сум
Рекомендовать
Дом 11 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
11
600 м²
2
••• Тошкент тумани, Юқори Хасанбой маҳалласида #участка сотилади • 6 сотих, 11 хона • Уй пиш…
3,12 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
200 м²
2
••• Қибрай тумани! Обод махалада #Янги евро участка сотилади • 2 сотих! 5 хона!…
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
320 м²
2
••• Қибрай тумани! Обод махалада #Янги янги участка сотилади • 3,2 сотих! 7 хо…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
270 м²
1
••• Қибрай тумани, обод махаллада #Янги евро участка сотилади • 2,7 сотих, 5 хон…
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
300 м²
2
••• Қибрай тумани! Унгқурғон махаллада #Янги участка (каропка холатда) сотилади (5та ёнма …
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
300 м²
1
• Қибрай тумани! Обод махалада #Янги евро участок сотилади • 3 сотих! 4 хона! 1…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
300 м²
1
••• Қибрай тумани! Обод махаллада #Янги участка сотилади • 3 сотих! 4 хона! 1та…
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
400 м²
1
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги евро участок срочно сотилади • 4 со…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
400 м²
2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Янги евро участок срочно сотилади • 4 сот…
2,87 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
400 м²
1
••• Қибрай тумани! Гулистон Махалласида #Евро уй сотилади • 4 сотих , 5 хона, 1 та ошхо…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
400 м²
1
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Участка сотилади • 4 сотих! 6 хона! 1т…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
230 м²
2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Евро участка сотилади • 2,3 сотих , 6 хона, 1та о…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
400 м²
2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги евро участка сотилади • 4 сотих! 7…
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
320 м²
2
••• Тошкент тумани! Тутзор махалада #Янги евро участка сотилади • 3,2 сотих! 6 …
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
••• Қибрай тумани! Парвоз махалада #Евро участок срочно сотилади • 3 сотих , 6 …
2,18 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
211 м²
1
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Участка сотилади • 2,11 сотих! 5 хона, 1…
317,85 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
800 м²
2
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Янги евродом сотилади • 8 сотих , 7 хона, 1та ошх…
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
200 м²
2
••• Қибрай тумани! Обод махалада #Янги участок евро ремонт холатда сотилади • 2 сотих! …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
500 м²
1
••• Қибрай тумани! Гулистон махаллада #Участка сотилади • 5 сотих! 5 хона! 1та …
1,47 млрд сум
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Дом 7 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
400 м²
2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги 2та ёнма ён участка сотилади • 4 сотих! 7 …
2,57 млрд сум
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