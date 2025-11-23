  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. КупиДом

КупиДом

Узбекистан, Ташкент
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Мы в соцсетях
Об агентстве

KUPIDOM — агентство недвижимости в Ташкенте.

Наша команда профессионалов быстро и выгодно поможет:

  • купить или продать недвижимость
  • сдать или снять квартиру, дом, участок
  • оформить документы без лишних хлопот
  • обеспечить полную безопасность сделки

Мы находим индивидуальный подход и оптимальную стоимость под каждого клиента.

Выбирая нас — вы экономите своё драгоценное время.

KUPIDOM — надёжность и комфорт в каждой сделке.

 

 

KUPIDOM — Toshkentdagi ko‘chmas mulk agentligi.
Professional jamoamiz sizga tez va foydali tarzda yordam beradi:

  • ko‘chmas mulkni sotib olish yoki sotish
  • kvartira, uy yoki yer uchastkasini ijaraga berish yoki olish
  • hujjatlarni ortiqcha ovorasiz rasmiylashtirish
  • bitimning to‘liq xavfsizligini ta’minlash

Biz har bir mijozga individual yondashuv va eng maqbul narxni topamiz.
Bizni tanlab, siz qimmatli vaqtingizni tejaysiz.

KUPIDOM — har bir bitimda ishonchlilik va qulaylik.

 

 

KUPIDOM — a real estate agency in Tashkent.
Our team of professionals will help you quickly and выгодно:

  • buy or sell real estate
  • rent out or rent an apartment, house, or land plot
  • handle documents without unnecessary hassle
  • ensure full security of the transaction

We provide an individual approach and optimal pricing for each client.
By choosing us, you save your valuable time.

KUPIDOM — reliability and comfort in every deal.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:12
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
10:00 - 20:00
Суббота
10:00 - 20:00
Воскресенье
10:00 - 20:00
Наши агенты в Узбекистане
Лилиана Прохорова
Лилиана Прохорова
1 объект
Агентства рядом
My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Etazi
Узбекистан, Узбекистан
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
КВАДРО
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 47 Долгосрочная аренда 318 Краткосрочная аренда 1
Здравствуйте! Меня зовут Жамшид. С 10-летним опытом в сфере недвижимости Ташкента, я ваш надежный эксперт в операциях по продаже и аренде недвижимости. Я обещаю вам не только выгодные условия сделок, но и их реализацию в кратчайшие сроки. Моя цель — сделать процесс продажи или аренды максима…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Premium Premium
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 13 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
STATUS HOME
Узбекистан, Ташкент
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Назад Оставить заявку Показать контакты