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COSMOS

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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На платформе
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Языки общения
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English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

COSMOS — новый стандарт аренды недвижимости

Мы специализируемся исключительно на аренде недвижимости.

Не распыляемся на продажу объектов и другие направления — вся наша экспертиза сосредоточена на том, чтобы быстро подобрать именно ту недвижимость, которая соответствует вашим задачам, бюджету и образу жизни.

Мы работаем открыто, внимательно относимся к деталям и сопровождаем клиента до полного заселения.

Профессионализм. Надежность. Комфорт.

Услуги

🏡 Аренда домов

Поиск домов, коттеджей и таунхаусов для проживания.

🏢 Аренда коммерческой недвижимости

Офисы, магазины, помещения для бизнеса, склады и другие коммерческие объекты.

🔍 Индивидуальный подбор недвижимости

Поиск объектов по вашим параметрам: район, бюджет, площадь, инфраструктура и другие требования.

📋 Проверка объекта

Проверяем актуальность предложения, документы и условия аренды.

🤝 Сопровождение сделки

Организация просмотров, переговоры с собственником, подготовка и сопровождение договора аренды.

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