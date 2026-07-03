COSMOS — новый стандарт аренды недвижимости
Мы специализируемся исключительно на аренде недвижимости.
Не распыляемся на продажу объектов и другие направления — вся наша экспертиза сосредоточена на том, чтобы быстро подобрать именно ту недвижимость, которая соответствует вашим задачам, бюджету и образу жизни.
Мы работаем открыто, внимательно относимся к деталям и сопровождаем клиента до полного заселения.
Профессионализм. Надежность. Комфорт.
🏡 Аренда домов
Поиск домов, коттеджей и таунхаусов для проживания.
🏢 Аренда коммерческой недвижимости
Офисы, магазины, помещения для бизнеса, склады и другие коммерческие объекты.
🔍 Индивидуальный подбор недвижимости
Поиск объектов по вашим параметрам: район, бюджет, площадь, инфраструктура и другие требования.
📋 Проверка объекта
Проверяем актуальность предложения, документы и условия аренды.
🤝 Сопровождение сделки
Организация просмотров, переговоры с собственником, подготовка и сопровождение договора аренды.