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CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Квартира в жилом комплексе Premier House станет для вас местом, куда всегда захочется возвращаться.

Все необходимые объекты инфраструктуры в шаговой доступности!

В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса расположена станция метро, школы и детские садики, торговые центры и все необходимые магазины!

Продуманное благоустройство и огражденная территория придадут комплексу свойства уютного городка. Если вы находитесь в поисках комфортного жилья по выгодной цене, ЖК Premier House — ваше идеальное решение

Мы знаем, как важно для вас чувство безопасности, когда вы можете спокойно отпустить ребенка гулять во двор, не беспокоясь о проезжающих машинах или посторонних.

При реализации жилого комплекса HI-TECH была применена концепция «приватного двора».

Это означает что:
- войти на территорию могут только жильцы и желанные гости
- во дворе не будет машин. Для личных авто предусмотрен подземный паркинг
- дополнительно за безопасность отвечает охрана, а также ведется видеонаблюдение в режиме 24/7.

Двор HI-TECH станет вашим любимым местом, где предусмотрено все, для комфортного отдыха малышей и взрослых, в безопасной и приватной атмосфере.

Приходите в офис продаж «PREMIER HOUSE» по адресу: ул. Чиланзарская 3, ориентир: «Узбекфильм».
Менеджер отдела продаж ответит на все ваши вопросы и поможет подобрать лучшую планировку.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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