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Жилой комплекс Жк " Dombirobod City "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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Описание Описание
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ID: 25381
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Метро
    Chilonzor (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

О комплексе

Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу.

Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад.
Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук.

Мечтаете о собственном уютном гнездышке? 

Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры! 

Преимущества жилого комплекса:

Удобное месторасположение
Развитая инфраструктура
Подземный паркинг для удобства жителей.
Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса.
Удобная транспортная доступность.

Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе!

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Dombirobod City "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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