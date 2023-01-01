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GREEN PARK / NRG

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
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О комплексе

Ваша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.
Отлично подойдет как для жизни, так и под инвестиции.

Жилой комплекс GREEN PARK расположился в районе с высокоразвитой инфраструктурой в шаговой доступности. Обилие зелени вокруг делает его уголком, приносящим ощущение уюта и спокойствия своим жителям. Современный подход к решениям в дизайне и архитектуре. Качество использованных материалов гарантирует надежность и безопасность. 

— вентилируемый фасад с отделкой из натурального камня;
— авторский ландшафтный дизайн на территории жилого комплекса;
— закрытый и безопасный двор без машин;
— детские и игровые площадки, дорожки для мам с колясками;
— workout зона, беседки для отдыха;
— собственная набережная и выход к парку;
— современные и обустроенные холлы с удобной системой навигаци;
— колясочные и кладовые комнаты в подъезде
— собственная наземная парковка для автомобилей, мотоциклов и велосипедов
— зарядка для электромобилей;
— коммерческие помещения на территории комплекса — бутики, кафе, салоны, магазины

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
10
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 67.4
Цена за м², UZS 21,05 млн
Цена квартиры, UZS 1,42 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Метро 890 м
Детский сад 400 м
Школа 600 м
Торговый центр 550 м
Остановка транспорта 300 м
Остановка транспорта 400 м

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GREEN PARK / NRG
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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