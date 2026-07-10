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Estate Home UZ

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
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Веб-сайт
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Об агентстве

Estate Home UZ

Estate Home UZ — современное агентство недвижимости в Узбекистане, специализирующееся на аренде жилой и коммерческой недвижимости. Мы помогаем быстро подобрать квартиру, дом, офис или коммерческое помещение, а также сопровождаем сделки купли-продажи недвижимости.

Наша главная задача — сделать поиск недвижимости простым, безопасным и максимально удобным. Мы тщательно проверяем объекты, сопровождаем клиентов на каждом этапе сделки и предлагаем индивидуальные решения как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Мы ценим скорость, прозрачность и профессиональный подход, поэтому большинство наших клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас своим знакомым.

Estate Home UZ — ваш надежный партнер на рынке недвижимости Узбекистана.

Услуги

Аренда недвижимости (основное направление)

  • подбор квартир на долгосрочную аренду;
  • подбор элитной недвижимости;
  • аренда домов и коттеджей;
  • аренда коммерческой недвижимости;
  • подбор офисов;
  • сопровождение договора аренды;
  • помощь иностранным гражданам при поиске жилья.

 Продажа недвижимости

  • покупка квартир;
  • продажа квартир;
  • продажа домов;
  • продажа земельных участков;
  • коммерческая недвижимость;
  • сопровождение сделки;
  • проверка юридической чистоты объекта;
  • консультации по инвестициям в недвижимость.
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