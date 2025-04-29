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EVRO HOUSE

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
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Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
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Узбекистан, Ташкент
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PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2019
Новостройки 56
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
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