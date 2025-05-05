  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. BAXITBEK REAL ESTATE

BAXITBEK REAL ESTATE

Узбекистан,
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Мы в соцсетях
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:21
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты за границей
NURMANOV BAXITBEK
NURMANOV BAXITBEK
Агентства рядом
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
STATUS HOME
Узбекистан, Ташкент
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2019
Новостройки 56
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку