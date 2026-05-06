Zamira Real Estate

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
1 год 2 месяца
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Zamira Real Estate — это профессиональная компания в сфере недвижимости, предоставляющая полный спектр услуг на рынке Ташкента и за его пределами.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от первого обращения до полного завершения сделки, обеспечивая безопасность, прозрачность и максимальную выгоду.

Наша миссия — не просто провести сделку, а помочь клиенту принять правильное решение и получить лучший результат.

Услуги

🔹 Покупка недвижимости
Подбор объектов под задачи клиента, проверка застройщиков, сопровождение сделки и консультации на всех этапах.

🔹 Продажа недвижимости
Оценка объекта, профессиональная упаковка, продвижение и поиск покупателя в кратчайшие сроки.

🔹 Аренда недвижимости
Подбор квартир и коммерческих помещений, а также помощь собственникам в быстрой сдаче объектов.

🔹 Работа с новостройками
Подбор надежных застройщиков, анализ проектов и сопровождение при покупке на этапе строительства.

🔹 Консультации и сопровождение
Юридические и практические консультации, помощь в сложных сделках и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Почему выбирают Zamira Real Estate

— более 10 лет опыта на рынке недвижимости
— персональный подход к каждому клиенту
— прозрачность и честность в работе
— сопровождение сделки «под ключ»
— команда профессионалов

Квартиры
Смотреть все 25 объектов
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Торопитесь! Осталось считанное число квартир ! Финиш продаж в готовом одноподьездном доме в…
$62,160
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
Sotiladi: besh qavatli uyning 5-qavatida ikki xonali zo'r kvartira. Umumiy maydoni 57 kvadra…
$51,500
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 5/9
Sotaman : 9 qavatli uyning 5-qavatida 3 xonali ajoyib honadon. Umumiy maydoni 82 kvadrat me…
$73,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
Sonaman : 3 qavatli binoning 1 qavatida 4 xonali ajoyib honadon . Umumiy maydoni: 82 kv.…
$125,000
Дома
Смотреть все 88 объектов
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент
Число комнат 9
Площадь 614 м²
Количество этажей 2
Создайте свой идеальный дом! Продается отличная 3-уровневая "коробка" на 12 сотках в отличн…
$64,000
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 8 комнатный дом на 4.6 сотках. Общая площадь 200кв.м. . На 1 этаже располо…
$500,001
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продам 6-комнатный дом-коробку на участке площадью 2 сотки. В доме по проекту : холл, 6 ком…
$144,000
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Sotaman : 3,3 sotix yerdagi 3 qavatli 6 xonali chiroyli uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda m…
$299,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 24 объекта
Коммерческое помещение 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Ташкент
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
Основные характеристики объекта : Площадь земельного участка: 4 сотки. Общая площадь зда…
$55,000
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Honadon yoki ofis uchun yaroqli - 85 kv.m. + 40 kv.m. ertula. Biznes yoki turar joy uchun i…
$152,500
Коммерческое помещение 3 000 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 000 м²
Янгиюль
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/2
Продам отличную производственную базу на 2 га. Общая площадь помещений составляет 2500кв.м..…
$1,80 млн
Коммерческое помещение 369 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 369 м²
Ташкент
Площадь 369 м²
TAYYOR BIZNES: CHILONZORDA KAFE Ijaraga beraman ! 369 kv.m.dan iborat alohida bino. ijaraga …
$3,500
Земельные участки
Смотреть все 15 объектов
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Продам отличный дом на 10 сотках земли . Фасад участка 35м. Это обьект является отличным вар…
$630,001
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Продам отличный участок земли с общей площадью 12 соток. Фасад 45м *26м. На участке располож…
$250,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Продам для строительства дома отличный участок 3 сотки земли с фасадом 10 м на 30 м . Все ко…
$87,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Turar-joy boʻlmagan bino qurish uchun 14 sot, old tomoni 23m x 60m boʻlgan ajoyib er uchastk…
$390,000
Наши агенты в Узбекистане
Замира Мухлисова
Замира Мухлисова
171 объект
