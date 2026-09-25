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Квартиры в Ташкентском районе, Узбекистан

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однокомнатные
24
двухкомнатные
28
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57 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 11/14
Продается 2х комнатная квартира ремонт делали для себя, планы поменялись выстпвляем на прода…
$66 545
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Частный продавец
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Русский
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Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
$30 467
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Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
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Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
Квартира в Актам, Узбекистан
Квартира
Актам, Узбекистан
Площадь 18 м²
Этаж 5/5
$30 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Студияная квартира
$19 897
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
$30 467
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
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Застройщик
Сабзавот
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Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
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Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
$30 467
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$45 321
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$29 319
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Студияная квартира
$24 595
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Студияная квартира
$24 595
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$36 340
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 3 комнаты в Шуробазар, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Шуробазар, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2/9
#Юнусобод11 #Новостройка 3/2/9 Ориентир:MegaPlanet,Юнусобод Метро Ремонт:Евро Ремонт Планир…
$136 900
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$29 319
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$26 184
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 2 комнаты в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Шурб, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
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Застройщик
Сабзавот
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Русский
Квартира 1 комната в Шурб, Узбекистан
Квартира 1 комната
Шурб, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Студияная квартира
$19 897
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Застройщик
Сабзавот
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Русский

Параметры недвижимости в Ташкентском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная