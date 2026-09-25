  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. OTABEK REAL ESTATE

OTABEK REAL ESTATE

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

OTABEK REAL ESTATE

OTABEK REAL ESTATE — современная риелторская компания, оказывающая профессиональные услуги в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Мы сопровождаем клиентов при покупке, продаже, аренде и инвестировании в недвижимость, обеспечивая надежность, безопасность и прозрачность каждой сделки.

Наша миссия — помогать людям принимать правильные решения в сфере недвижимости, предоставляя качественный сервис, экспертные знания рынка и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы ценим доверие, ответственность и долгосрочные отношения, поэтому всегда ставим интересы клиента на первое место.

Наши услуги

• Покупка и продажа квартир, домов и земельных участков
• Покупка и продажа коммерческой недвижимости
• Аренда жилой и коммерческой недвижимости
• Подбор недвижимости для инвестиций
• Консультации по вопросам недвижимости
• Юридическое сопровождение сделок
• Проверка объектов и документов
• Оценка недвижимости
• Сопровождение ипотечных сделок
• Представление интересов продавцов и покупателей
• Поиск недвижимости по индивидуальным параметрам
• Помощь иностранным покупателям и инвесторам

OTABEK REAL ESTATE — надежный партнер на рынке недвижимости.

Услуги

Наши услуги

• Покупка и продажа квартир, домов и земельных участков
• Покупка и продажа коммерческой недвижимости
• Аренда жилой и коммерческой недвижимости
• Подбор недвижимости для инвестиций
• Консультации по вопросам недвижимости
• Юридическое сопровождение сделок
• Проверка объектов и документов
• Оценка недвижимости
• Сопровождение ипотечных сделок
• Представление интересов продавцов и покупателей
• Поиск недвижимости по индивидуальным параметрам
• Помощь иностранным покупателям и инвесторам

Квартиры
Смотреть все 146 объектов
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
🏠 Продаётся просторная 5–6-комнатная квартира в Алмазарском районе Квартира общей площадь…
$180 000
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/9
Продаётся 2-комнатная квартира в Сергелийском районе Продаётся 2-комнатная квартира площа…
$48 000
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира рядом с метро Тюзель. Квартира готова для проживания — все необходимые у…
$38 000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продаётся 3-комнатная квартира, переделанная из 2-комнатной, в кирпичном доме 2009 года пост…
$63 000
Наши специалисты в Узбекистане
Абдушукур Шарипов
Абдушукур Шарипов
164 объекта
Агентства рядом
Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартиры
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Premium Premium
PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 40 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 2
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 122 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 70
Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки. Наша цель — сделать рынок …
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты