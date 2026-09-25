Об агентстве

OTABEK REAL ESTATE

OTABEK REAL ESTATE — современная риелторская компания, оказывающая профессиональные услуги в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Мы сопровождаем клиентов при покупке, продаже, аренде и инвестировании в недвижимость, обеспечивая надежность, безопасность и прозрачность каждой сделки.

Наша миссия — помогать людям принимать правильные решения в сфере недвижимости, предоставляя качественный сервис, экспертные знания рынка и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы ценим доверие, ответственность и долгосрочные отношения, поэтому всегда ставим интересы клиента на первое место.

Наши услуги

• Покупка и продажа квартир, домов и земельных участков

• Покупка и продажа коммерческой недвижимости

• Аренда жилой и коммерческой недвижимости

• Подбор недвижимости для инвестиций

• Консультации по вопросам недвижимости

• Юридическое сопровождение сделок

• Проверка объектов и документов

• Оценка недвижимости

• Сопровождение ипотечных сделок

• Представление интересов продавцов и покупателей

• Поиск недвижимости по индивидуальным параметрам

• Помощь иностранным покупателям и инвесторам

OTABEK REAL ESTATE — надежный партнер на рынке недвижимости.