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Ravshan Valiullin

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
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English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Ravshan Valiullin

Ravshan Valiullin — верифицированный эксперт по недвижимости платформы Realting, специализирующийся на покупке, продаже, аренде и инвестициях в недвижимость в Узбекистане.

Его главная цель — сделать процесс покупки или продажи недвижимости максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.

Работая по международным стандартам обслуживания Realting, Ravshan сопровождает клиентов на каждом этапе сделки: от первой консультации и подбора объекта до подписания документов и передачи недвижимости.

Благодаря глубокому пониманию рынка, современным технологиям и индивидуальному подходу он помогает принимать взвешенные решения и находить объекты, полностью соответствующие потребностям клиентов.

Услуги

Покупка недвижимости

Подбор квартир, домов, новостроек и коммерческих объектов с учетом ваших целей и бюджета.

Продажа недвижимости

Профессиональное сопровождение продажи объекта: оценка, маркетинг, продвижение и поиск покупателя.

Аренда недвижимости

Подбор недвижимости для долгосрочной и краткосрочной аренды.

Новостройки

Подбор квартир напрямую от застройщиков и консультации по всем актуальным проектам.

Коммерческая недвижимость

Поиск помещений для бизнеса, инвестиций и развития компаний.

Инвестиции

Подбор инвестиционных объектов с высоким потенциалом роста стоимости и доходности.

Полное сопровождение сделки

Консультации, проверка документов, переговоры, оформление и сопровождение до полного завершения сделки.

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