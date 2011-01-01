Ravshan Valiullin
Ravshan Valiullin — верифицированный эксперт по недвижимости платформы Realting, специализирующийся на покупке, продаже, аренде и инвестициях в недвижимость в Узбекистане.
Его главная цель — сделать процесс покупки или продажи недвижимости максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.
Работая по международным стандартам обслуживания Realting, Ravshan сопровождает клиентов на каждом этапе сделки: от первой консультации и подбора объекта до подписания документов и передачи недвижимости.
Благодаря глубокому пониманию рынка, современным технологиям и индивидуальному подходу он помогает принимать взвешенные решения и находить объекты, полностью соответствующие потребностям клиентов.
Покупка недвижимости
Подбор квартир, домов, новостроек и коммерческих объектов с учетом ваших целей и бюджета.
Продажа недвижимости
Профессиональное сопровождение продажи объекта: оценка, маркетинг, продвижение и поиск покупателя.
Аренда недвижимости
Подбор недвижимости для долгосрочной и краткосрочной аренды.
Новостройки
Подбор квартир напрямую от застройщиков и консультации по всем актуальным проектам.
Коммерческая недвижимость
Поиск помещений для бизнеса, инвестиций и развития компаний.
Инвестиции
Подбор инвестиционных объектов с высоким потенциалом роста стоимости и доходности.
Полное сопровождение сделки
Консультации, проверка документов, переговоры, оформление и сопровождение до полного завершения сделки.