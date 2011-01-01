Об агентстве

Ravshan Valiullin

Ravshan Valiullin — верифицированный эксперт по недвижимости платформы Realting, специализирующийся на покупке, продаже, аренде и инвестициях в недвижимость в Узбекистане.

Его главная цель — сделать процесс покупки или продажи недвижимости максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.

Работая по международным стандартам обслуживания Realting, Ravshan сопровождает клиентов на каждом этапе сделки: от первой консультации и подбора объекта до подписания документов и передачи недвижимости.

Благодаря глубокому пониманию рынка, современным технологиям и индивидуальному подходу он помогает принимать взвешенные решения и находить объекты, полностью соответствующие потребностям клиентов.