Об агентстве

Оказываем услуги на рынке недвижимости Ташкента и сотрудничаем с иностранными партнёрами,подбор объектов недвижимости по аренде и покупке,размещение рекламы вашей недвижимости,на сайте и Ютуб канале в формате видеобзора,гибкие ценовые предложения от застройщиков города Ташкент,работа с частными малыми компаниями в области строительства коттеджей и домов,дома на заказ от проектных частных фирм,в формате под ключ при наличии земли у заказчика,есть партнёры-агентства в Турции и ОАЭ.

Хотите с экономить время пишите,звоните,самый ценный ресурс это ваше время! Адекватным клиентам адекватные предложения!