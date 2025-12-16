  1. Realting.uz
REITATW

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2023
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
www.youtube.com/@reitatw
Оказываем услуги на рынке недвижимости Ташкента и сотрудничаем с иностранными партнёрами,подбор объектов недвижимости по аренде и покупке,размещение рекламы вашей недвижимости,на сайте и Ютуб канале в формате видеобзора,гибкие ценовые предложения от застройщиков города Ташкент,работа с частными малыми компаниями в области строительства коттеджей и домов,дома на заказ от проектных частных фирм,в формате под ключ при наличии  земли у заказчика,есть партнёры-агентства в Турции и ОАЭ.

Хотите с экономить время пишите,звоните,самый ценный ресурс это ваше время! Адекватным клиентам адекватные предложения!

Аренда,подбор,покупка,продажа объектов недвижимости в пределах города Ташкента и в других странах Турция и ОАЭ на сегодня.

Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
Выходной
2 застройщика
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/7
Продаётся на ЭКО базаре, ориентир магазин Чимган. 1в2/2/7,  Площадь 47 кв.м.  Укомпле…
$61,300
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 10/10
Продажа  квартиры! Для тех, кто мечтает о двухэтажной квартире по цене однушки! Черновая…
$57,000
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 5/9
ВЫКУПНОЙ ВАРИАНТ  Миробадский район БАНКОВСКИЙ ДОМ ✔️ Ориентир: La Piola ✔️ После ремонт…
$210,000
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
(Ц-1) 2в3/5/9 "Бибигон"  Ор-р быв.гостин.Тата   Французская плани-ка  Отдельный …
$152,000
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вид сделки: Продажа:  Страна Узбекистан Адрес Ташкент, Мирзо Улугбекский район. Академ гор…
$285,000
НДС
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Янги уй сотилади! Мирзо Улугбек тумани Циолковский 3 соток 4 та спальный 1 та зал 2 …
$580,000
НДС
Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаётся 4-х уровневый котедж  Карасу-6  240 квадратных метров. 3 санузла 3 спальни …
Цена по запросу
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Район: Юнусобод КФИ - Ориентир Парвоз,Уч Кахрамон пост - Жилая площадь: 400 м2 - Кол-во к…
$235,000
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском в Ташкент, Узбекистан
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском
Ташкент
Площадь 295 м²
Количество этажей 8
Mirzo-Ulug'bek, Evos-Parkent Ofis sotiladi 295 kv.m. 8 xona Narx 1kv.m.-1500$
$1,500
НДС
Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города
Ташкент
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается готовый бизнес, ГОСТИНИЦА/ГОСТЕВОЙ ДОМ в Мирабадском районе, ул.Катта Мирабад. Ор…
$1,000,000
НДС
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом в Ташкент, Узбекистан
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Ташкент
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный склад Идеальная инвестиция в недвижимость Самая высокая доходность в…
$1,90 млн
Продается помещение 326m2 Ташкент Сити в Ташкент, Узбекистан
Продается помещение 326m2 Ташкент Сити
Ташкент
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Количество этажей 4
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ или ПРОДАЖА: Элитное помещение в 326 кв.м вдоль Парка (первая линия) в сам…
$1,40 млн
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
кушкургон махалласида  Янги аэрапортни оркасида жойлашган 1.7 сотух ер бор тоза,     Х…
$30,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Ховли 9.6 сотих.  Ракатбоши  Цена 1.000.000 $ Фасад 18,5 х 60 метров Под застройку
$1,000,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Мечеть Авайхон Ориентир кладбище Продаётся два участка соседние один забор 4,9 и 5,8 сот …
$40,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Oltintepa kochasi Продаётся дом-земля Площадь участка -6,2 сот Ориентир: Эвос Паркентский…
$430,000
Офис кабинет 35 кв.м. Ойбек метро а БЦ в Ташкент, Узбекистан
Офис кабинет 35 кв.м. Ойбек метро а БЦ
Ташкент
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
35м2 - 20$ без мебели. 20$ - 1м2 НДС Коммунальные услуги Уборка Охрана Парковка Об…
$700
в месяц
Ойбек метро 140 кв.м. офис аренда в БЦ в Ташкент, Узбекистан
Ойбек метро 140 кв.м. офис аренда в БЦ
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
140 кв.м2. 20$ - 1м2 НДС Коммунальные услуги Уборка Охрана Парковка Телефония и И…
$2,800
в месяц
Аренда квартиры Юнусабад Резиденс в Ташкент, Узбекистан
Аренда квартиры Юнусабад Резиденс
Ташкент
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/9
Предлагаю в долгосрочную аренду  квартиру в ЖК «Юнусабад Резиденс». Локация: Юнусабад 4й …
$800
в месяц
Аренда склад,цех и отдельно офисы в Ташкент, Узбекистан
Аренда склад,цех и отдельно офисы
Ташкент
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
предлагаю Вашему вниманию  помещения под офис и помещения под склад/цех. 1. Под Склад/Цех…
$10
в месяц
Янги Узбекистан Отличный дом на сутки и больше Для праздника и дней рождений в Ташкент, Узбекистан
Янги Узбекистан Отличный дом на сутки и больше Для праздника и дней рождений
Ташкент
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Экологическая зона Тузель Янги Узбекистан Отличный дом на сутки и больше Для праздника и дне…
$450
за сутки
Аренда посуточно для компаний и представительств рядом Аэропорт в Ташкент, Узбекистан
Аренда посуточно для компаний и представительств рядом Аэропорт
Ташкент
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
3х-этажный Дом,Лофт Краткосрочная аренда Посуточно Цена 550 usd Кол-во ком: 7 спален с с…
$550
за сутки
Аренда дома в центре посуточно только для мероприятий в Ташкент, Узбекистан
Аренда дома в центре посуточно только для мероприятий
Ташкент
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа 3 уровня 4 сот в аренду посуточно Ориентир дамарик Махалла, въезд с Нукусской…
$200
за сутки
Лофт Дом на сутки 7 спален Саракулька в Ташкент, Узбекистан
Лофт Дом на сутки 7 спален Саракулька
Ташкент
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Дом в стиле Лофт на долгосрочную аренду.  Ориентир РОВД Мирабадского района,Саракулька  …
$550
за сутки
Firuz Burixanov
Firuz Burixanov
385 объектов
