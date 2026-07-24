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NOZA Real Estate

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

NOZA Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, оказывающая профессиональные услуги по покупке, продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости.

Мы помогаем клиентам найти оптимальное решение, сопровождая каждую сделку с максимальной ответственностью, прозрачностью и вниманием к деталям. Наша цель — сделать процесс покупки, продажи или аренды недвижимости комфортным, безопасным и выгодным для каждого клиента.

Мы ценим доверие наших клиентов и строим долгосрочные отношения, основанные на честности, профессионализме и высоком качестве сервиса.

Услуги
  • Продажа жилой недвижимости.
  • Покупка недвижимости.
  • Аренда квартир и домов.
  • Продажа коммерческой недвижимости.
  • Аренда коммерческих помещений.
  • Подбор недвижимости по индивидуальным требованиям.
  • Полное сопровождение сделок.
  • Консультации по вопросам недвижимости.
  • Инвестиции в недвижимость.
  • Проверка юридической чистоты объектов.
  • Помощь в переговорах и оформлении документов.
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 14 объектов
Коммерческое помещение 1 333 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 333 м²
Ташкент
Площадь 1 333 м²
Количество этажей 3
Срочная продажа коммерческого помещения: - Район: Мирзо Улугбекский - Локация: ул. Катта…
$1,80 млн
Коммерческое помещение в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение
Ташкент
Количество этажей 1
1 liniya Toshmi dermatology roparasi  ne jloy apteka bita joy 2 ta kadastr 2 ta aptekga 2000…
$250,000
Коммерческое помещение 423 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 423 м²
Ташкент
Площадь 423 м²
Количество этажей 1
Продажа Подвала   Адрес - Янгиабад Площадь - 423м2 Цена - 180.000 у.е. Предложения…
$180,000
Коммерческое помещение 365 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 365 м²
Ташкент
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Срочная продажа коммерческого помещения готовый бизнес, пассивный доход: - Район: Яшнабад…
$400,000
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Узбекистан, Ташкент
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