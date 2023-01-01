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Квартиры
Смотреть все 75 объектов
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 5/5
Продажа 4-х комнатной квартиры с мебелью Тип жилья монолитный Класс жилья Комфорт Адрес Юну…
1,15 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/6
Продается 3х комнатная квартира Буюк Ипак Йули Класс жилья: комфорт+ Адрес: М. Улугбек, Буюк…
1,64 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
Просторная и стильная 3 комнатная квартира в комплексе комфорт класса Класс жилья Комфорт …
1,49 млрд сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
Просторная и стильная 3-комнатная квартира в комплексе комфорт+ класса
1,49 млрд сум
Дома
Смотреть все 10 объектов
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 12
Площадь 564 м²
Количество этажей 3
продаётся дом 3 уровневый 5 соток, дом общей площадью 564 м2, Комнаты - 12 Гардеробные Сану…
9,79 млрд сум
Дом 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Келес
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант для расширяющейся семьи или для инвестиций В доме: 2 спальни, 1 комната га…
795,28 млн сум
Дом 9 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 9
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Срочно продаётся частный дом вдоль президентской трассы комфорт+ класс Адрес: Карасу бойи 1…
6,73 млрд сум
Дом 4 комнаты с гаражом, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с гаражом, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Дом с обычным ремонтом. Земля идеальная под построение коттеджа Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н…
4,04 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Баякашев Таир
Баякашев Таир
96 объектов
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2072 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!