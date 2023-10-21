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Квартиры в новостройках в Коканд

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Коканд
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Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.   Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.   У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.