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Квартира в новостройке ЖК  Lesopark Avenue

Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ферганская область
  • Город
    Коканд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

О комплексе

ЖК  Lesopark Avenue

 

От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.

 

В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам.

Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.

 

В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Коканд, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик
PROJECT PERFECT
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Застройщик
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Языки общения
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Агентство
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Застройщик
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Застройщик
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