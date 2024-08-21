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Квартира в новостройке ЖК «OSUDA HAYOT»,

Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
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6
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ферганская область
  • Город
    Коканд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

ЖК «OSUDA HAYOT»,

 

Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.

 

Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.

 

Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.

 

У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Коканд, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК «OSUDA HAYOT»,
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
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Агентство
RED
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Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Застройщик
MIRAN HOUSE
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Застройщик
MIRAN HOUSE
Языки общения
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Застройщик
BI GROUP
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Застройщик
BI GROUP
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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