ЖК Lesopark Avenue
От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.
В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам.
Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.
В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк.
Сегодня мы строим будущее для вас!
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ЖК «OSUDA HAYOT»,
Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.
Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.
Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.
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FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.
Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.
Мы строим дом, который будет удобен для всех.
Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.