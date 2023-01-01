Коканд, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы. В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли. Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.