Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"
Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.
Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле.
Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха
ЖК «London»
В строящемся комплексе ЖК Лондон в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир.
Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон».
Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта.
Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж.
Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.
В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.
Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.
Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.
В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.
Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.
Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.