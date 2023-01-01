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Fayz buildings

FARG`ONAVILOYATI, МАРҒИЛОН ШАҲРИ, MARG`ILON SHAHAR XOKIMLIGIGA QARASHLI SHAHARCHALAR, ЗИЁЛИЛАР, 11
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Fayz buildings
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Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта. Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж. Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.   Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.     Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  
Наши агенты в Узбекистане
Azizjon Rayimov
Azizjon Rayimov
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.