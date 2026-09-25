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Квартиры с видом на море в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
••• БАШЛЫК•••  1 комнатная  Хороший вариант для тех, кто ищет квартиру в удобном районе и…
$54 700
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная