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Квартиры-студии в Яккасарайский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Студия 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач ЖК: “Dream House” Застройщик: Dream House Класс: …
3,67 млрд сум
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий ЖК: - Застройщик:  - Класс: - Комнат: #2 Этаж: 2 Эта…
1,04 млрд сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

недорогая
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