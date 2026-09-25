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Студии в Яккасарайский район, Узбекистан

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4 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 12/13
- Ор-р Аския базар - 2/12/13 58м2 - монолит - студия - Балкон - есть не торец - Сан Узел…
$98 000
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Baht Residence
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 16/16
Продаются новостройка премиум класса квартиры. Договорная Старт 2900 еу за 1м2 . С одним из …
$128 000
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Kahramon Real Estate
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
ПРОДАЁТСЯ 1 комнатная Этаж 4 Этажность дома 14 НОВОСТРОЙКА Ж/К Prestige Gardens Улица…
$56 000
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SV Real Estate
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BPNBPN
Студия 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/9
ID 1 Продажа квартира: НОВОСТРОЙКА Ор-р: глинка Район: Яккасарай Площадь 106 кв м Улица: Нук…
$173 000
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makon realty
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

Недорогая
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