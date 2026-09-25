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Квартиры с видом на горы в Яккасарайский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «Royal House». Застройщик: Qurilish Industriya ​Ра…
$120 000
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Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Срочно продаю квартиру на аския базар.Яккасарайской район 1комнатный с евро ремонтом!!!
$86 000
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Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная