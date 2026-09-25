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Пентхаусы в Яккасарайский район, Узбекистан

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Общая информацияПо-настоящему уникальный для Ташкента формат: пентхаус на верхнем этаже с пр…
$267 000
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Dilshod Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 8/9
ЖК Kushbegi Дуплекс - Ор-р Qanotchi - 4/8-9/9 111м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балк…
$112 000
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 9/10
ЖК Dream House - Ор-р 8 роддом - 4/9-10/10 146м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балкон -…
$249 999
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Baht Residence
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BPNBPN
Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue 3-этажа 12-13-14 Общ пл 500 к…
$1,80 млн
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris - Ор-р Братские - 4/9+10/10 110м2 - Монолит - комнаты раздельно - Балкон - 2 …
$183 999
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 8/8
🌟 Продается уникальный пентхаус | ЖК Seoul Mun 🌟 🌟Адрес: Яккасарайский район, ЖК Seoul Mun,…
$299 000
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West End Consulting
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная