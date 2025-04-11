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Квартиры с садом в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/8
Срочно Продается Квартира в Новостройке | 4 комнат - 150 м2 | Завадской Адрес: Яккасарайски…
$180,000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная